Galli: «Riapertura stadi? La cosa che dirò non piacerà»

Intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss, il direttore del reparto di malattie infettive dell’Ospedale Sacco di Milano, Massimo Galli, ha parlato dell’ipotesi riapertura stadi:

«Sono ragionevolmente ottimista e fiducioso per i prossimi mesi. La variante Delta è molto contagiosa, ma ora in tanti si sono vaccinati e sono convinto che non torneremo alla emergenza del passato. Non è vero che non ci si ammalerà più, la variante Delta è molto contagiosa e negli ospedali ora ci sono anche tanti giovani. L’età di coloro che hanno contratto il Covid si è notevolmente abbassata. Riapertura degli stadi? So che ciò che dico non piacerà ai presidenti,ma io sono dell’idea che occorra ripartire a piccoli passi e vedere nelle prossime settimane come sarà la situazione pandemica».