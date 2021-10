Galderisi: «Immobile? Le accuse in funzione dei gol mi danno fastidio»

Giuseppe Galderisi ha parlato del rendimento di Immobile con la maglia della Nazionale: ecco le parole dell’ex giocatore

Per le colonne del Corriere dello Sport, l’ex giocatore Giuseppe Galderisi ha analizzato il momento della Nazionale italiana, soffermandosi sul rendimento di Immobile. Ecco le sue parole:

«Che Ciro abbia numeri da Scarpa d’oro nel club e meno “pesanti” in azzurro è oggettivo. Questa cosa per uno così forte a me un po’ sorprende, dato che lui i gol li sa fare eccome. In genere a me le accuse agli attaccanti in funzione del gol hanno sempre dato fastidio. Guardiamo prima a come uno si muove, come lavora per la squadra. Forse Immobile in Nazionale deve fare qualcosa di più e qualcosa di meno. Meno generoso e un po’ più cattivo».