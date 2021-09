Galatasaray Lazio: Terim recupera un giocatore importante, ecco chi

Fatih Terim, in vista del match di Europa League contro la Lazio, si affida al recupero di Marcão per allonanare gli insuccessi

Secondo Fotomac.com, l’allenatore del Galatasaray, Fatih Terim, prossimo avversario della Lazio in Europa League, è sotto accusa dei tifosi per alcuni cambi sbagliati effettuati nell’ultima gara contro il Trabzonspor che hanno inciso sul risultato. Sotto alcuni post pubblicati dal club sui profili ufficiali avrebbero chiesto le sue dimissioni. Contro i biancocelesti l’allenatore mira a invertire il trend negativo anche grazie alla possibilità di schierare Marcão.

L’assenza del difensore brasiliano, a casusa di una squalifica di 8 giornate rimediata in seguito a una lite con un compagno di squadra, in campionato, si è fatta sentire, però ora Fatih Terim può contare su di lui per quanto riguarda l’Europa e quindi è candidato per un posto da titolare contro la Lazio, probabilmente affiancato da Nelsson.