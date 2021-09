È iniziata subito in maniera forte Galatasaray Lazio con un contatto al limite tra Muslera e Lazzari, giallo per il portiere

Scorie da ex. In Galatasaray Lazio, Fernando Mulsera, ex biancoceleste ha rischiato di far male a Manuel Lazzari, di lasciare i suoi in dieci uomini e di concedere un rigore agli avversari.

Dopo 8′ minuti di gioco il portiere uruguaiano ha steso con un brutto fallo al limite della propria area di rigore il terzino della Lazio, l’arbitro non ha avuto dubbi sull’estrarre il giallo ma ha desciso di non assegnare il rigore.