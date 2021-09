Più di qualche polemica in Galatasaray Lazio, dopo il contatto Muslera Lazio, quelli tra Marcao Immobile anche faranno discutere

Ancora polemiche in Galatasaray Lazio. Dopo il comtatto nei primi minuti di gioco tra Muslera e Lazzari, non si fermano le proteste biancocelesti.

Farà discutere un doppio contatto tra Immobile e Marcao. Entrambe le occasioni lasciano più di un dubbio con l’attaccante biancoceleste che per due volte è stato fermato con un contatto al limite della regolarità da difensore brasiliano. In occasione del primo episodio il giocatore del Galatasaray è intervenuto con una scivolata che sembra sul pallone anche se poi Immobile si è rialzato zoppicante. Nel secondo espisodio il capitano della Lazio ha preso il tempo al difensore che con una leggera trattenuta l’ha limitato. In entrambe le occasioni il Var non ha corretto le decisioni arbitrali.