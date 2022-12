D’Agostino: «Rapporto tra Luis Alberto e Sarri ormai al capolinea»

Gaetano D’Agostino, ex calciatore e tecnico, ha parlato del rapporto tra Maurizio Sarri e Luis Alberto: le sue dichiarazioni

Intervistato da TMW Radio, Gaetano D’Agostino ha parlato così del rapporto tra Sarri e Luis Alberto:

«Venderlo ora non credo che ci farebbe un affare. Uno come lui poi ora fatichi a trovarlo .Credo che la convivenza con Sarri sia arrivata al capolinea o si farà in modo di andare avanti fino a giugno. Per le idee di Sarri, che predilige uno da interdizione, lui non è adatto. Luis Alberto ti alza il tasso tecnico e ti fa vincere le partite».