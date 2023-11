Gaetano D’Agostino, ex calciatore e tecnico, ha commentato l’eventuale arrivo di Insigne alla Lazio: il suo pensiero

Ospite a TMW Radio, Gaetano D’Agostino ha commentato così il possibile arrivo di Insigne nel calciomercato Lazio:

«Credo che dopo due anni fuori in MLS, dove non hai vissuto a certi ritmi e poi hai un competitor come Zaccagni non so quanto possa essere costruttivo l’affare».