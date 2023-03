Podavini: «Derby di Roma? Oggi sembra acqua di rose»

Gabriele Podavini, ex terzino della Lazio, ha detto la sua sul derby di Roma e sul momento del calcio attuale: le sue dichiarazioni

Intervenuto a Lazio Style Channel, Gabriele Podavini, ex terzino della Lazio, ha parlato così dei derby di Roma:

«I derby di oggi sono all’acqua di rose, ricordo quando giocavo io che a ogni fallo scoppiava una rissa, ero tra quelli che si buttava sempre nella mischia. Hysaj? Mi sta facendo ricredere, non mi ha mai entusiasmato, ma è cresciuto come tutta la squadra. Prima non mi sembravano omogenei, le difficoltà erano superate da pochi giocatori, ora sono compatti. Vedo uno spirito di squadra e questo sicuramente aiuta anche i singoli a emergere. Speriamo che si continui così fino al traguardo. Gli allenatori toscani? Lo ho notato anche io che sono tra i più bravi e mi sto chiedendo il perché. Ho pensato che ci saranno dei bagni o delle inalazioni particolari (ride). Non tanto i giocatori, ma di allenatori bravi ne sono usciti tanti, è un dato di fatto incredibile. Io nel mondo del calcio? No, seguo solo la Lazio e il campionato di Serie A. Gol di testa? Oggi si segna meno, ci son tutti schemi offensivi e difensivi, come il coccodrillo, ormai mi sembra di stare al circo: tutto è preparato o schematizzato. Nel mio periodo si crossava dal fondo anche senza guardare dov’era il compagno. Non vedo più nessuno che appoggia la palla al compagno che in corsa tira, io lo facevo sempre».