Strefezza, il retroscena: «La Lazio mi ha scartato, ecco perchè»

Gabriel Strefezza, attaccante del Lecce, ha svelato un importante retroscena sul suo passato calcistico: la Lazio lo scartò

Intervistato da calciomercato.com, Gabriel Strefezza ha raccontato:

«Ho fatto un provino con Lazio e Palermo ma non sono stato preso. Il mio agente mi disse che il motivo è stato che ero troppo basso A Roma sono stato una settimana, ma non è stato facilissimo. Ero appena arrivato in Italia e non parlavo la lingua, in più era dicembre e venendo dal Brasile ho avuto molto il freddo».