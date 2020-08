Gabriel Jesus saluta Silva: «In bocca al lupo per la tua prossima sfida»

Pochi minuti fa Gabriel Jesus, sul proprio profilo Instagram, ha dedicato un post a David Silva e Claudio Bravo, destinati alla partenza.

«Grazie Claudio Bravo e David Silva per quello che abbiamo vissuto e per quello che ho appreso da voi. È stato un piacere giocare con voi, buona fortuna per le vostre prossime sfide». Con queste parole Gabriel Jesus, attaccante del Manchester City, ha salutato tramite il proprio profilo Instagram i suoi due ormai ex-compagni, augurandogli il meglio per il proprio futuro. Un futuro, quello del centrocampista spagnolo, che domani potrebbe essere finalmente definito.