Gabbiadini, attaccante della Sampdoria, ha detto la sua sulla corsa Scudetto dopo il lungo stop per l’Emeregenza Coronavirus

Manolo Gabbiadini ha vissuto in prima persona l’Emergenza Coronavirus: è infatti stato uno dei giocatori risultati positivi al tampone. Al Corriere dello Sport, l’attaccante della Sampdoria ha commentato la corsa Scudetto di cui la la Lazio è protagonista:

«Chi vincerà lo scudetto? Troppo difficile dirlo adesso perché le variabili sono molte. Riprendere dopo due mesi di stop e magari con soli 20 giorni di preparazione vuol dire che il campionato sarà falsato, comunque finisca. Ranieri ha detto una cosa intelligente quando ha spiegato che i calciatori sono come Ferrari che hanno bisogno della giusta preparazione per carburare. Il finale di stagione sarà un’incognita anche per noi che andremo in campo».