Tare, futuro incerto. Fabiani in pole ma Sarri sogna il doppio colpo

Il futuro di Igli Tare alla Lazio resta in bilico: Fabiani potrebbe sostituirlo ma Sarri sogna l’accoppiata Giuntoli-Zielinski

Il futuro di Igli Tare alla Lazio resta in bilico. Come riferisce Il Messaggero, non ci sono ancora novità sul contratto in scadenza il prossimo 30 giugno.

Fabiani potrebbe sostituirlo ma Sarri spinge per Giuntoli: l’arrivo dell’attuale DS del Napoli potrebbe facilitare la trattativa per Zielinski.