Futuro Sarri, c’è la Liga in pressing sull’ex Lazio: lo vuole quella squadra. Ultime

Futuro Sarri, c’è la Liga in pressing sul tecnico ex Lazio: per la prossima stagione ci pensa il Siviglia. Tutti i dettagli

Come riportato dal Corriere dello Sport, Maurizio Sarri, ex tecnico della Lazio con la quale ha un contratto fino al prossimo 30 giugno dopo aver rassegnato le dimissioni, potrebbe ripartire già dalla prossima stagione.

Sul tecnico è infatti piombato il Siviglia. Sarri vorrebbe ritornare in Premier League ma potrebbe essere stuzzicato da un’avventura in Spagna. Prossimi mesi decisivi per capire meglio gli scenari intorno al Comandante.