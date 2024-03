Futuro Sarri, destinazione a sorpresa per l’ex Lazio? C’entra Tudor, cosa succede

Futuro Sarri, destinazione a sorpresa per l’ex Lazio? Il Marsiglia in pressing sul toscano per la prossima stagione

Come riferito da Foot-sur-7, potrebbe esserci una destinazione a sorpresa per Maurizio Sarri, ex tecnico della Lazio, in vista della prossima stagione.

Dopo aver rifiutato il Nottingham Forest, che lo voleva da subito, e dopo i recenti contatti con il Siviglia sull’ex Empoli sarebbe piombato anche il Marsiglia che vorrebbe affidare a lui la guida tecnica della prossima stagione. Sarri è presente in una short list che comprende anche Galtier, Fonseca e Conceicao.