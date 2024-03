Futuro Sarri, sarà addio alla Lazio? Spunta la destinazione a sorpresa. ULTIMISSIME

Futuro Sarri, sarà addio alla Lazio? Decisione solo a fine stagione ma spunta una destinazione a sorpresa. Le ultime

In casa Lazio continua ad essere aperto il tema relativo al futuro di Maurizio Sarri. Come riportato da Sport Mediaset, nonostante l’anno di contratto rimanente la permanenza del tecnico toscano non è certa e ogni decisione in merito è stata rimandata al termine della stagione.

Tuttavia la sensazione è che Sarri possa lasciare Formello per coronare il suo sogno di allenare la Fiorentina, club che con ogni probabilità saluterà Vincenzo Italiano al termine della stagione.