Milinkovic, futuro deciso: a Lotito serve questo

La cessione di Milinkovic-Savic a giugno è ormai certa: Lotito vuole 40 milioni per sistemare il bilancio in abbinata con la Champions

Il futuro di Sergej Milinkovic-Savic sembra ormai deciso. Come riferisce Il Messaggero, le porte per il rinnovo del contratto in scadenza nel 2024 con la Lazio sono ormai chiuse e la cessione in estate, per non perderlo a zero, sembra inevitabile.

Inoltre la semestrale chiusa in rosso ha definitivamente convinto Lotito: i 40 milioni della cessione del Sergente, magari in abbinata con la qualificazione in Champions League, serviranno per sistemare definitivamente il bilancio.