Futuro Luis Alberto, lo spagnolo compra casa a Roma: le ultime

Luis Alberto ha acquistato una casa all’Olgiata: il futuro dello spagnolo, dopo il chiarimento con Sarri, è sempre più biancoceleste

Importante segnale quello lanciato da Luis Alberto in ottica permanenza alla Lazio. Come riporta il quotidiano Il Tempo infatti, lo spagnolo, che fino ad oggi era sempre stato in affitto, ha acquistato una villa extralusso nel comprensorio dell’Olgiata.

Con un contratto in scadenza nel 2025 e nonostante l’innegabile nostalgia per la Spagna, il Mago ha tutta l’intenzione di proseguire la sua avventura a Formello: i dissapori con Sarri di inizio stagione sono ormai un lontano ricordo e oggi lo spagnolo sembra rinato.