Futuro Inzaghi, i bookmakers puntano sul Tottenham – FOTO

Il futuro di Inzaghi continua a tenere banco. Ed ecco che, stando ai bookmakers, andrebbe tenuto conto anche dell’ipotesi Tottenham

Con un rinnovo che ancora non arriva, il futuro di Inzaghi continua inevitabilmente a tenere banco e a far parlare. Oltre alle indiscrezioni e ai rumors, anche i bookmakers dicono la loro su quello che potrebbe essere il destino del tecnico.

QUOTE – Infatti, secondo la nota società inglese di scommesse e di betting Sky Bet, l’allenatore piacentino sarebbe tra i papabili e i nomi caldi per sedere sulla panchina del Tottenham il prossimo anno. Inzaghi sarebbe favorito su Scott Parker e Brendan Rodgers per prendere il posto di Ryan Mason, chiamato a sua volta sarebbe stato chiamato per sostituire l’esonerato Mourinho.