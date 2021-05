Futuro Inzaghi, Bucchioni: «La sua storia con la Lazio è finita»

Ai microfoni di TMW Radio, il giornalista Enzo Bucchioni ha parlato del futuro di Simone Inzaghi e della Lazio

Due strade che ormai sembrano destinate a dividersi definitivamente quelle della Lazio e di Simone Inzaghi. Del futuro del tecnico ha parlato il giornalista Enzo Bucchioni, intervenuto ai microfoni di TMW Radio. Ecco le sue dichiarazioni.

«Vedremo come andrà questo tira e molla. La storia tra la Lazio e Inzaghi è finita. Lui non può dare di più alla Lazio e questa Lazio non può fare di più. Lotito non ha rinforzato la squadra quest’anno, cosa puoi aspettarti? Si prospetta un’altra stagione così, allora meglio cambiare. Ora deve essere lui a fare il passo e a lasciare la Lazio, ha già diverse offerte».