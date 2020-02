L’ex Fuser: «Sono molto legato alla Lazio, mi ha formato come uomo»

L’ex giocatore della Lazio, Diego Fuser, è tornato a parlare del suo forte legame coi colori biancocelesti

La maglia della Lazio come una seconda pelle. Un legame indissolubile coi colori biancocelesti. Per Diego Fuser il ricordo degli anni trascorsi con l’Aquila sul petto è ancora dolce, anche a distanza di anni, come ha raccontato lui stesso in un’intervista a Gianlucadimarzio.com: «La mia vittima preferita di quegli anni erano proprio i nerazzurri. Abbiamo quasi sempre vinto e io ho segnato spesso. Nella finale di Coppa UEFA a Parigi facemmo veramente male. Le gambe non andavano. Dopo il primo gol di Zamorano avevamo una sensazione strana in campo: eravamo più impauriti di prendere altri gol che convinti di poter rimontare».

«Sono legato alla Lazio. È una società che mi ha formato sia come uomo che come calciatore».