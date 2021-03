Furlanetto: «Sono felice di aver firmato. Ringrazio la società e il mister»

Il giovane portiere della Lazio Alessio Furlanetto ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni di Lazio Style Radio

Da ieri è ufficialmente un calciatore professionista, avendo firmato il suo primo contratto con la Lazio. Stiamo parlando del giovane portiere biancoceleste Alessio Furlanetto, che si è raccontato in una lunga intervista ai microfoni di Lazio Style Radio.

SULLA FIRMA – «Sono felice di aver firmato il mio primo contratto professionistico con la Lazio. Questo però è solo l’inizio. Ringrazio Società, mister e compagni per questa opportunità, insieme alla mia famiglia ovviamente. Mi sono ambientato da subito nella Lazio, ormai sono qui da cinque anni. Ho sempre avuto la capacità di adattarmi a qualsiasi cosa, è uno dei miei più grandi pregi. Grazie al lavoro dei preparatori sono cresciuto molto, oggi un portiere deve essere bravo anche con i piedi».

SULLA PRIMA SQUADRA – «La convocazione in Champions è stata difficile da realizzare, sentire quella musichetta dalla panchina è stata un’emozione unica. Ho poi la fortuna di poter lavorare con Reina, Strakosha e Alia, sono davvero molto contento.

SUI SUOI IDOLI E SULLA PRIMAVERA – «Mi ispiro a Courtois e Oblak. Primavera? Viviamo un momento delicato ma la squadra ha le potenzialità per potersi rialzare. Dobbiamo sempre dare sempre il massimo come fatto in Coppa Italia, dove mercoledì ci giocheremo contro l’Inter l’accesso in semifinale».

SUI RIGORI – «Mi sono sempre esaltato nel respingerli, è una sfida tra me e l’attaccante. Il primo sguardo è fondamentale per capire dove tuffarmi».