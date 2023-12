Focolari preoccupato dopo Verona Lazio: «Di questo passo mi verrà la cirrosi epatica. Castellanos non ne azzecca mezza»

Furio Focolari, noto giornalista, ha commentato con amarezza il pareggio della Lazio sul campo del Verona: le dichiarazioni

Intervenuto a Radio Radio, Furio Focolari ha commentato così Verona-Lazio:

«Sul piano personale mi preoccupo, se continuano così mi viene la cirrosi epatica. La Lazio aveva giocato un buon primo tempo, ma non è la prima volta che succede. Dopodiché diventa imbarazzante. La cosa più imbarazzante è vedere che la Lazio rimane in superiorità numerica al 77', cioè se la Lazio in 13 minuti più 5, 18 minuti, non è capace a creare un'occasione contro il Verona che gioca in 10, io sono fortemente preoccupato. Non mi preoccupa tanto il risultato, quanto il futuro. Questa squadra è una squadra che non ha futuro».