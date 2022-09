Fuorigioco semi-automatico: la Serie A pronta a sperimentarlo

Fuorigioco semi-automatico al via: la Serie A pronta a sperimentarlo dopo i fatti di Juventus-Salernitana: le ultime

Dopo i recenti fatti accaduti nel finale di partita della sfida tra Juventus e Salernitana la Serie A ha deciso di giocare d’anticipo e di introdurre il fuorigioco semi-automatico.

La Lega ha fatto investimenti consistenti per diventare la prima al mondo ad attivarlo in un torneo nazionale, magari già prima della sosta per il Mondiale. In settimana, come riportato dalla Gazzetta dello Sport, è in programma una riunione tra la Lega e Trentalange per mettere a punto la sperimentazione. In questo modo si avrà la posizione dei giocatori con più precisione e in poco tempo.