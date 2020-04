Frosinone, Stirpe: «Serie A a 22 squadre? Siamo pronti al ricorso»

Maurizio Stirpe, presidente del Frosinone, ha analizzato le sorti della Serie A e dei campionati italiani in generale

Il presidente del Frosinone, Maurizio Stirpe – intervenuto senza mezzi termini a Radio Radio – ha detto la sua sulla possibile rirpesa del campionato: «Ci sono dei miei colleghi che credono che facendo i propri interessi tutto il sistema ne possa giovare, ma è esattamente il contrario. Ci stiamo perdendo in tante discussioni sciocche. C’è chi parla di titoli, di retrocessioni, di giocare a ferragosto o a settembre. Secondo me dobbiamo guardare in faccia la realtà, cioè ricominciare a giocare quando ci saranno le condizioni di sicurezza per tutti, non solo per gli addetti ai lavori, ma anche per i tifosi: senza di loro l’evento sportivo non avrebbe alcuna ragione d’esistere. Molti presidenti dimenticano che i tifosi sono i veri proprietari del calcio. Non possiamo far stancare i tifosi che in questo momento combattono un’emergenza ben diversa da quella relativa al pallone. La stagione va finita sul campo, ma sono pessimista».



SERIE A 22 SQUADRE – «Soltanto Crotone e Benevento promosse in A? La Federazione non può intervenire su modalità decise dalla Lega, siamo già pronti a fare ricorso alle autorità giudiziarie. Sul Benevento in quanto a meriti sportivi non c’è dubbio, ma sulla posizione del Crotone che ci precede di due punti e sarebbe dietro se ci fossimo fermati una partita prima, che è stata una partita disputata a porte chiuse dove la terna arbitrale ne ha fatte di tutte e di più, francamente c’è poco merito sportivo».