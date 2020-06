Frosinone, Stirpe: «Blocco retrocessioni? Decisione inaccetabile»

Frosinone, anche il patron dei ciociari Maurizio Stirpe ha preso posizione contro la possibilità del blocco delle retrocessioni in A

A nessun presidente della Serie B va a genio l’idea che la Serie A possa decidere di bloccare le retrocessioni. Sul tema si è espresso anche il patron del Frosinone Maurizio Stirpe. Ecco le sue parole riportate da Il Corriere dello Sport.

«Decisione inaccettabile, determinata solo da ragioni tese alla tutela di interessi di retrobottega. Si tratta di un’iniziativa profondamente contraria ai princìpi di diritto generale e di diritto sportivo per cui ci opporremo con grande determinazione per scongiurare gli effetti di tale atto qualora dovesse oltre le determinazioni del Consiglio Federale, del CONI e dell’Autorità Governativa che, sono convinto, non accetterà mai un pasticcio del genere. Penso che la stragrande maggioranza delle società di B in presenza di questa delibera si rifiuterà di scendere in campo e proporrà una sorta di class action per tutelare i propri interessi».