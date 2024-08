Frosinone Lazio, scontro tra Guendouzi e Gelli in mezzo al campo: c’entra il fallo su Lazzari

Frosinone Lazio, scontro tra il gigante francese e il ciociaro a causa di un fallo non fischiato ai danni di Lazzari

E’ ancora in corso l’amichevole dello Stirpe tra il Frosinone e Lazio con il risultato ancora fermo sullo 0-0. A tenere banco però a fine primo tempo è stato lo scontro in mezzo al campo tra Guendouzi e Gelli, con il francese e anche gli altri biancocelesti che non hanno digerito il fatto che l’arbitro abbia lasciato correre sul fallo subito da Lazzari