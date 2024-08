Frosinone Lazio, i tifosi di casa INVEISCONO contro Guendouzi: il motivo

Frosinone Lazio, nel corso della prima frazione di gioco dello Stirpe i tifosi ciociari si scagliano contro il gigante francese: il motivo

Certe cose che siano positive o negative non vengono mai dimenticate, e può passare anche un anno ma tornano sempre indietro. Lo sa bene Guendouzi, il quale è stato protagonista di cori e fischi contro di lui durante Frosinone Lazio perchè i tifosi ciociari, non hanno dimenticato che l’ex Marsiglia aveva ‘preso in giro’ Okoli (ora al Leicester) indicando lo stemma sulla sua maglia. I supporters ciociari presenti in curva non l’hanno dimenticato e si sono subito scagliari contro il numero 8.