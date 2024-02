Friedkin, partita la rivoluzione Roma: stadio, Ds e il sogno… Le ultime

I Friedkin lavorano sotto traccia, preferendo i fatti alle dichiarazioni, con il rischio però che le voci si rincorrano, come quella di una possibile cessione della Roma agli arabi. Una notizia che da Trigoria etichettano come “fake” sottolineando l’impegno di Dan e Ryan nella società. Per ora non si cerca un compratore e non c’è l’intenzione di vendere.

L’impegno della proprietà sembra totale anche per la ristrutturazione futura, a partire dalla scelta del nuovo diesse con il francese, Modesto del Monza, in pole, fino ad arrivare a quella del tecnico della prossima stagione. Il sogno in questo senso si chiama Antonio Conte. Lo scrive Tuttosport.