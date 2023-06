Frey: «Tare? Penso che il suo bilancio alla Lazio sia positivo in questi 18 anni»

Frey, l’ex portiere di Fiorentina e Parma interviene ai microfoni di Tvplay parlando della Lazio e l’addio di Tare

Ai microfoni di Tvplay è intervenuto Frey, il quale ha esaminato ed analizzato la situazione della Lazio soffermandosi su Igli Tare

TARE – Per Tare i 18 anni con Lotito, che non è un presidente facile per la sua gestione, penso che dicano che il bilancio sia più positivo che negativo

LAZIO – La Lazio è tornata molto competitiva. Secondo me può dire la sua in piazze importanti