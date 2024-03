Frey: «Immobile escluso dalla Nazionale? Non mi è piaciuta questa gestione. Ecco perché». Le parole dell’ex portiere

Ai microfoni di TvPlay, l’ex portiere di Fiorentina e Inter, Sebastien Frey ha parlato di un grande tema che riguarda la Nazionale italiana: si tratta di quello legato a Ciro Immobile, attaccante della Lazio che non è stato convocato dal ct Spalletti per la sosta nazionali di marzo. Di seguito le sue parole.

PAROLE– «Immobile escluso dalla Nazionale? Fossi in lui non ne sarei contento. Posso capire la scelta di Spalletti ma mi dispiace che Immobile, da capitano della Nazionale, sia fuori. Non mi è piaciuta questa gestione. Che senso ha avuto assegnarli la fascia se poi non fa parte del progetto? Conosco bene Immobile e sono sicuro che adesso non è per nulla contento ».