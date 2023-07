Fred era il colpaccio di Lotito: Sarri gli ha detto ancora di no. Il retroscena sul brasiliano che alla fine non arriverà nella Roma biancoceleste

Per Il Messaggero era Fred al calciomercato Lazio il colpo dalla Premier che, secondo Lotito, avrebbe «lasciato tutti di stucco». Forse tutti, sì, ma non l’irremovibile Maurizio: «Come per Lo Celso, mi ha detto no», giura il patron. Tramite lo stesso intermediario di Kamada, il brasiliano è stato offerto e proposto al tecnico, soprattutto dopo che ha manifestato titubanze sull’adattabilità di Sow (abituato a giocare sempre a due in un 3-4-2-1) come vertice basso.

La società ha suggerito a Sarri di prendere il play 30enne di Belo Horizonte (usufruendo di uno sconto dello United e del Decreto Crescita per lo stipendio) e dirottare il 26enne svizzero da mezz’ala box-to-box. Maurizio non è convinto e ora c’è l’intesa fra il Galatasaray e Fred.