Frecciata di Mourinho a Immobile, DAZN, pre Atalanta-Roma

Ai microfoni di Dazn a pochi minuti dalla sfida tra la Roma e l’Atalanta, Mourinho lancia una frecciatina ad Immobile, mentre parla delle condizioni fisiche di Dybala

COME STA DYBALA – È utilizzabile, se sta in panchina è perché non è al top. Ma se sta in panchina non farà casino come fanno tanti in altre squadre, i suoi trenta minutini li ha