Frattesi-Lazio, sul centrocampista piomba il Napoli: ecco come vuole convincerlo De Laurentiis. Il giocatore del Sassuolo è da tempo anche nel mirino della società capitolina

Secondo quanto riporta da La Gazzetta dello Sport anche il Napoli sarebbe piombato su Davide Frattesi, giovane talento del Sassuolo su cui è molto vigile la Lazio. Anche se sarebbe la Roma, squadra di cui il centrocampista è tifoso, in pole per ingaggiarlo in estate.

Il Napoli potrebbe far leva sulla titolarità praticamente certa del giocatore con la conseguente possibilità di giocare la prossima Champions League da assoluto protagonista.