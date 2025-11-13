Frattesi Lazio, l’arrivo del centrocampista è possibile? Le ultimissime da Milano sul futuro del giocatore romano

Frattesi Lazio, futuro in bilico: il centrocampista dell’Inter torna nel mirino dei biancocelesti. Il giocatore resta un obiettivo di Fabiani.

È passato quasi un anno dalle prime indiscrezioni su un suo possibile addio, ma la situazione di Davide Frattesi all’Inter sembra essere ancora ferma al punto di partenza. Il centrocampista ex Sassuolo, arrivato con grandi aspettative e salutato come uno dei colpi più promettenti del mercato, non è ancora riuscito a imporsi come titolare fisso. E così, inevitabilmente, tornano a circolare le voci su un suo futuro lontano da Milano. Tra le possibili destinazioni, il binomio Frattesi Lazio torna a far sognare i tifosi biancocelesti.

Secondo quanto riportato da Tuttosport, la situazione è paradossale. Dopo l’addio di Simone Inzaghi e l’arrivo di Cristian Chivu sulla panchina nerazzurra, Frattesi era stato dichiarato incedibile, con tanto di ipotesi di rinnovo contrattuale. Tuttavia, nemmeno il cambio tecnico è bastato per rilanciare la sua carriera in nerazzurro.

Minutaggio ridotto e fiducia a singhiozzo

I numeri raccontano meglio di ogni parola la difficile stagione del giocatore. Frattesi ha totalizzato finora 11 presenze complessive e appena 372 minuti giocati. È partito titolare soltanto tre volte — due in Champions League e una in campionato contro la Cremonese — restando in campo per 90 minuti solo in quelle occasioni. Nelle ultime tre giornate di Serie A, ha collezionato appena 11 minuti, un dato che conferma la sua marginalità nel progetto tecnico di Chivu.

In questo contesto, non sorprende che il nome Frattesi torni d’attualità. Il centrocampista, infatti, piace da tempo a Maurizio Sarri, che lo considera l’uomo ideale per dare dinamismo e inserimenti al centrocampo biancoceleste.

Sarri lo sogna, l’Inter frena: il nodo economico

Il rapporto tra Frattesi e la Lazio affonda le radici già nello scorso mercato estivo, quando Lotito aveva provato un timido approccio con l’Inter. Oggi la pista appare complicata, soprattutto per i limiti economici del club capitolino, ma il tecnico toscano non ha mai nascosto la sua stima per il giocatore. Anche Luciano Spalletti, oggi ct della Nazionale, considera Frattesi una pedina fondamentale per il futuro azzurro, mentre Juventus e Roma restano attente alla sua situazione.

L’Inter, però, non intende svendere un calciatore di grande potenziale. Dirigenza e staff tecnico confidano ancora in un suo rilancio, ma se le gerarchie non dovessero cambiare, l’idea di Frattesi potrebbe riaccendersi con forza nel prossimo mercato invernale.