Frattesi: «Il mio futuro? Ora vivo il calciomercato diversamente...»

Frattesi, il centrocampista del Sassuolo commenta le voci di mercato che riguardano il suo futuro, ricordando il suo accostamento alla Lazio

PAROLE – Come vivo il mercato? Diversamente rispetto allo scorso anno, visto che dopo un po’ ti abitui. L’anno scorso magari chiedevo in giro, ma è una cosa sbagliata, visto che perdi di vista il focus e rischi di fare brutte figure come ho fatto all’inizio di quest’anno. Non avevo affrontato bene la cosa del mercato e in campo si è visto. Deluso dalla Roma? Arrivano le illusioni in base a quello che si legge in giro. Ora non me ne frega più niente e non mi metto a leggere le notizie. Non parlerei di delusione, poi società fa le sue scelte, non porto rancore a nessuno. Prendo tutto come uno stimolo: se l’anno scorso nessuno mi ha acquistato, non ha creduto in me è perché forse non ero pronto. Quest’anno voglio dimostrargli che in realtà lo sono