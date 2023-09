Frattesi difende Donnarumma: «Fischiare un giocatore è vergognoso, mai vista una cosa cosi»

Frattesi, il giocatore nerazzurro ha rilasciato a caldo alcune dichiarazioni prendendo le difese del portiere azzurro

Ai microfoni di Sky Sport, al termine di Italia-Ucraina Frattesi ha rilasciato alcune dichiarazioni in difesa di Donnarumma

PAROLE – I fischi a Donnarumma sono indegni, non ho mai visto una roba del genere in Nazionale. Un giocatore della Nazionale non va fischiato. In altre parti dove abbiamo giocato non è mai successo. Non capisco perché ogni volta che viene qua viene fischiato. Io l’ho abbracciato e gli ho detto ‘ti voglio bene’. A lui non serve, è abituato, i fischi non lo intaccano