Chimenti ricorda Wilson: «Capitano leggendario, sulla morta va fatta chiarezza»

Il presidente della Fedegolf ed ex presidente e vice della Lazio, ha ricordato la figura di Pino Wilson. Le sue parole a Italpress:

«Io e Pino avevamo fissato un appuntamento venerdì in federazione per promuovere un suo evento a Ostia in programma questa estate. Wilson era il capitano per eccellenza, la persona insieme a Giorgio Chinaglia più vicina a Maestrelli. Lo scudetto del 1974 fu un evento unico, che rese leggendaria questa squadra».

DECESSO – «C’è un’informazione sbagliata sul suo decesso, perché lui non è morto per un ictus ma per una cosa molto più banale che purtroppo è degenerata. È inaccettabile, stava benissimo».