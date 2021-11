Lollobrigida (Fdl): «Decisione inaccettabile del Ministro francese!»

Francesco Lollobrigida, capogruppo alla Camera di Fdl, ha duramente contestato la decisione di vietare la trasferta francese ai laziali

«È inaccettabile così come formulata l’ordinanza del ministero dell’Interno francese che vieta ai tifosi della Lazio e a chi si presenta come tale, non solo l’accesso allo stadio Velodrome di Marsiglia, ma anche l’ingresso in Francia dai posti di frontiera stradali, ferroviari, portuali e aeroportuali. Un trattamento da riservare ai terroristi, che stride con una partita di calcio e lede l’immagine della Capitale d’Italia e dei suoi cittadini. Chiediamo al sindaco Gualtieri di intervenire per condannare questa decisione e difendere l’onorabilità della città e dei romani».