Guidolin: «Champions? Lazio favorita, a Sarri dico questo»

Francesco Guidolin, ex tecnico dell’Udinese, ha indicato nella Lazio la squadra favorita per la qualificazione alla Champions League

Ai microfoni della Gazzetta dello Sport, Francesco Guidolin ha analizzato così la corsa Champions:

«Secondo posto? Oggi vedo in leggero vantaggio la Lazio perché è davanti in classifica e perché non deve più consumarsi in Europa, a differenza di Inter, Milan, Juve e Roma. So che Sarri è un appassionato di ciclismo. Di recente ha citato la Parigi-Roubaix a proposito di una partita della Lazio, ma per me la più dura delle cinque classiche monumento è la Liegi-Bastogne-Liegi».