Francesco Costa: «La finale di coppa Italia Roma-Lazio avrei preferito non giocarla»

Francesco Costa, il giornalista tifoso giallorosso rilascia alcune dichiarazioni ricordando la finale Roma-Lazio di Coppa Italia

Ai microfoni di Cronache di Spogliatoio, è intervenuto il giornalista Francesco Costa, il quale parla della storica finale Roma-Lazio decisa da Lulic

PAROLE – E’ molto più forte la paura di perdere che il desiderio di vincere. Lo stesso vale per la finale di Europa League. Avrei preferito non arrivarci in finale, piuttosto che giocarla contro la Lazio sapendo che avremmo potuto vincere noi e sarebbe stata una gioia incredibile. Perdere in questo modo, sapendo che ti verrà rinfacciato per sempre è traumatico e doloroso.