Capodacqua: «Mi fido di Sarri ma la rosa non è all’altezza»

Francesco Capodacqua, cantante e conduttore tv e noto tifoso della Lazio, ha analizzato la rosa di Sarri e l’impegno col Porto

Intervenuto a Radiosei, Francesco Capodacqua si è espresso in questi termini della Lazio di Sarri:

«Purtroppo ci manca quella profondità della rosa tale da poter affrontare senza preoccupazioni diverse competizioni, è un discorso vecchio che noi tifosi siamo anche stufi di portare avanti“. E adesso l’Europa League: “Quello con il Porto sarà un banco di prova importante, ho fiducia in Sarri che conosce bene questa competizione e l’ha anche vinta, ma dobbiamo rimanere con i piedi per terra“. Infine, l’augurio da sostenitore: “Noi tifosi non possiamo fare altro che avere fiducia in mister Sarri e nella squadra, sperando di vederli giocare sempre meglio».