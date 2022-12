Acerbi: «Vorrei rimanere all’Inter ma il futuro è incerto»

Francesco Acerbi, difensore della Lazio in prestito all’Inter, ha parlato del proprio futuro: di seguito le sue dichiarazioni

Intervistato da Sky, Francesco Acerbi ha parlato così del suo futuro:

«Come ho fatto in tutte le squadre darò tutto me stesso per far sì che faccia bene all’Inter, per sfruttare ogni opportunità che mi darà il mister, fare del mio meglio e aiutare la squadra. Poi del futuro si parlerà più avanti, è normale che vorrei restare qua, ma nel momento in cui non ci sia l’occasione, è stato un piacere, io andrò da una parte e l’Inter dall’altra. Ripeto, sarei molto contento di rimanere però il futuro non si sa, poi in marzo o aprile si analizzeranno le cose e ognuno farà le proprie valutazioni. Io sono molto sereno».