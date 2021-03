La Lazio riprende gli allenamenti a Formello, seduta di scarico per i titolari di ieri. Assenti gli infortunati Lazzari e Fares

La Lazio è atterrata verso ora di pranzo all’aeroporto di Fiumicino ed è subito tornata in campo: c’è poco tempo per preparare la trasferta di Udine. I biancocelesti si sono ritrovati a Formello: seduta defaticante per i titolari di ieri, riscaldamento e breve partitella.

Unici assenti Lazzari e Fares, usciti malconci dalla sfida dell’Allianz Arena.