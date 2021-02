Formello, un giorno di riposo alla squadra: Musacchio dal 1′ contro il Cagliari

Inzaghi ha deciso di concedere un giorno di riposo alla squadra in vista della partita contro il Cagliari: nessun allenamento a Formello

Come è giusto che sia Simone Inzaghi ha concesso un giorno di riposo alla sua squadra dopo la bella vittoria di Bergamo. La Lazio tornerà ad allenarsi martedì alle 15 e comincerà a preparare la prossima partita di campionato con il Cagliari (domenica alle 20.45).

Contro i sardi all’Olimpico sarà l’occasione per vedere dal primo minuto Mateo Musacchio. Complice la squalifica di Patric, l’argentino sarà titolare nella difesa biancoceleste. Strakosha è fermo per un problema al ginocchio, ma tornerà in gruppo entro metà settimana. Inzaghi spera di ritrovare tra i convocati anche Cataldi.