Formello, torna Luis Alberto ma Inzaghi perde Leiva e Fares: le ultime

Allenamento di vigilia per la Lazio a Formello: la squadra di Inzaghi prepara la sfida di domani sera contro il Benevento

Una buona notizia e due cattive per Simone Inzaghi e la Lazio nella rifinitura pre Benevento. Luis Alberto è tornato ad allenarsi ed è quindi a disposizione per la trasferta in Campania ma il tecnico biancoceleste perderà, quasi sicuramente, sia Lucas Leiva che Mohamed Fares.

I due giocatori, assenti nell’allenamento odierno a Formello, potrebbero rimanere ai box per noie muscolari. In attacco tornerà Correa dal primo minuto, al suo fianco ballottaggio aperto tra Immobile e Caicedo: l’italiano avrebbe bisogno di riposo, l’ecuadoriano scalpita ma è leggermente dietro nonostante sia stato provato in coppia con il Tucu.

Ancora indisponibili Muriqi e Lulic: il kosovaro prova a recuperare per il Napoli o il Milan, il capitano per essere reinserito in lista a gennaio.