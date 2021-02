Formello, i tifosi caricano la squadra prima della partenza per Milano FOTO

I tifosi della Lazio radunati a Formello per caricare la squadra prima della partenza per Milano, per la sfida contro l’Inter

Non con la voce, ma con il cuore. I tifosi della Lazio non potranno essere presenti a San Siro, domani, per la sfida contro l’Inter, ma la voglia di caricare e motivare la squadra va oltre ogni limitazione.

La Curva Nord ha così chiamato a raccolta tutti i sostenitori biancocelesti, per accompagnare i ragazzi di Inzaghi verso la partenza per Milano: l’appuntamento è a Formello, al solito posto, alle 16.30. Un’unica voce, un unico cuore, che batte forte anche a distanza.