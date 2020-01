FORMELLO Seduta senza Correa, Inzaghi fa riposare alcuni Big

FORMELLO, le ultimissime dal campo centrale del Mirko Fersini per la preparazione del match contro la Spal di domenica prossima

Dopo il giorno di riposo concesso per fatiche del Derby, la Lazio si è nuovamente riunita a Formello per cominciare a preparare la sfida con la Spal di domenica 2. Non si sono visti sul campo Milinkovic, Patric, Radu, Adekanye e Luis Alberto, a lavoro nell’area tecnica del centro. Si è fatta sentire l’assenza di Correa, le cui condizioni saranno da valutare tra stasera e domani mattina. Uscito zoppicante durante il match con la Roma, si teme una lesione muscolare al polpaccio che lo terrebbe fuori tra i venti e trenta giorni. Ancora assenti Cataldi e Lukaku mentre Marusic sta cominciando il reintegro con i compagni ed ha svolto un differenziato in palestra. Prevista per domani una doppia seduta di allenamento.