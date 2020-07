Formello, seduta di scarico per la Lazio: ancora out Marusic

La Lazio già in campo a Formello per la seduta di scarico post Lecce. Ancora assenti Marusic, Correa e Lulic.

Squadre in campo a Formello. Il campo Mirko Fersini ospita la seduta di scarico. Lavori in palestra per tutti, poi la rosa si divide tra chi ha giocato ieri sera contro il Lecce e chi è rimasto a riposto. Ancora assenti Correa (lesione al collaterale del ginocchio, ne avrà per una ventina di giorni), Marusic (problema all’adduttore, è sulla via del rientro) e Lulic (che prosegue la riabilitazione alla caviglia dopo il doppio intervento dello scorso inverno). Sotto controllo Leiva e Cataldi, reduci da problemi al ginocchio e alla caviglia, ma entrambi schierati al Via del Mare. Buoni segnali da Luiz Felipe, tornato ieri in campo dopo l’infortunio alla coscia. Le prove tattiche in vista del match col Sassuolo, in programma sabato alle ore 17:30 allo Stadio Olimpico, inizieranno domani. Simone Inzaghi dovrà fare a meno di Patric, che dopo il morso a Donati, verrà squalificato dal giudice sportivo per più di una giornata.