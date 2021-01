Formello, seduta d’allenamento post derby: Fares torna in gruppo

La Lazio è tornata ad allenarsi a Formello dopo la magica notte dell’Olimpico: buone notizie arrivano da Fares

La Lazio si è allenata questa mattina a Formello dopo la magica notte dell’Olimpico. Sedute fisioterapiche per i giocatori impegnati ieri che non hanno calcato i campi del Fersini ma arrivano comunque buone notizie per Simone Inzaghi in vista del match di Coppa Italia contro il Parma.

Fares è tornato in gruppo e ha svolto la seduta coi compagni, saltando per precauzione la partitella finale a campo ridotto. Ha risolto lo stiramento muscolare al polpaccio rimediato a metà dicembre con il Verona. Continuerà a essere monitorato anche Lulic, ieri in panchina. Il capitano anche stamattina si è allenato regolarmente partecipando a ogni fase. Differenziato invece per il Tucu. Domani meritato giorno di riposo, si tornerà a faticare lunedì.