Formello, seduta a ranghi ridotti per Inzaghi. Domani giorno di riposo

Le ultime da Formello, all’indomani della vittoria contro il Cagliari. Simone Inzaghi al lavoro con una parte del gruppo

La Lazio riparte all’indomani della vittoria pesantissima contro il Cagliari, e lo fa con una parte del gruppo in campo. Allenamento di scarico per i ragazzi di Inzaghi, con i titolari di ieri impegnati in palestra. Il resto del gruppo sul campo, ma le vere e proprie prove tattiche scatteranno giovedì o venerdì. Il gruppo riposerà domani, per poi entrare nel vivo della settimana che porta a Inter-Lazio.

Tornerà dalla squalifica Patric, che si giocherà il posto con Musacchio, mentre Inzaghi spera di recuperare alcuni elementi soprattutto per la panchina. Si attende il ritorno di Strakosha, così come quello di Cataldi. Non si esclude che il tecnico possa concedere in settimana ulteriore riposo per i più affaticati.